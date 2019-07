Agenten die arrestant in kofferbak vervoerden zijn hun boekje te buiten gegaan

De agenten die eerder deze week een jongeman bij de Bosje brug gearresteerd en afgevoerd hebben in een gesloten kofferbak van een personenauto, zijn hun boekje te buiten gegaan. Dat meldt een woordvoerder van de Surinaamse politie zojuist aan de redactie van Waterkant.

De woordvoerder zegt dat het gaat om manschappen van één van de aanhoudingsteams van de politie. Hij laat weten dat de manier om een verdachte of arrestant te vervoeren duidelijk zijn. Indien het voertuig geen ruimte zou hebben voor de arrestant, zouden de agenten in kwestie assistentie van hun collega’s moeten inroepen om de verdachte af te voeren met een ander voertuig.

De woordvoerder benadrukt dat onder geen enkele omstandigheden een arrestant of verdachte afgevoerd mag worden zoals in het filmpje te zien is. De jongeman in kwestie is gearresteerd voor het wegnemen van ander mans spullen. De agenten in kwestie zullen opgeroepen worden door korpsleiding ter verantwoording. Het filmpje dat massaal via social media gedeeld is heeft veel stof doen opwaaien binnen de samenleving.