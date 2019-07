Vader (58) en zoon (23) aangehouden bij drugsinval in Suriname

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade, bijgestaan door leden van het Arrestatie Team (AT), hebben na uitgewerkte informatie een inval gepleegd op een woonadres te Paramaribo. Daarbij zijn de 58-jarige Ruben, G. en zijn 23-jarige zoon Chegall, G. aangehouden voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.

Bij een ingesteld onderzoek heeft de politie in de woning van de verdachten een hoeveelheid cocaïne aangetroffen en in beslag genomen. Het tweetal is na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname door de politie in verzekering gesteld.

De inval vond plaats op zaterdag 13 juli maar werd vandaag door de Surinaamse politie bekend gemaakt.