‘Tekisha Abel reageert gepikeerd op ophef juryleden talentenshow Youth Voice’

De Surinaamse dancehall artieste Tekisha Abel, die deel uitmaakt van de jury van de STVS talentenshow Youth Voice, heeft vandaag op haar Facebook pagina enigszins gepikeerd gereageerd op de ophef die is ontstaan over de juryleden. Daarbij geeft Abel aan dat de Surinamers die kritiek leveren ‘dom zijn op een andere level‘.

Volgens de artieste heeft het lied ‘Beleki Beketje’ een toonladder net als DO, RE, MI, FA, SO, LA, TI, DO en dat wou ze horen van het meisje. Ze laat ook weten dat zij mensen nooit uitlacht. Volgens Abel laat ze dat over voor de platte onder hun. Velen keuren de reactie van de artieste af en beweren dat Abel boos en emotioneel reageert en niet tegen kritiek kan.

Daarnaast wordt ook beweerd dat met zo een reactie de artieste wederom laat blijken dat zij niet geschikt is om te fungeren als een jurylid. Velen zijn de mening nog steeds toegedaan dat de juryleden ‘kiek‘ nemen op de contestanten en dat het duidelijk te zien en horen is in de verschillende filmpjes van de auditiedagen.

De post van de artieste op Facebook