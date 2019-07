Man rijdt auto aan, verlaat plek en laat eigen voertuig en slachtoffers achter

Een 35-jarige man is maandag door de Surinaamse politie aangehouden nadat hij zich bij het politiebureau had gemeld als veroorzaker van een aanrijding een dag ervoor aan de Magentha Kanaalweg. Op zondag 21 juli reed hij met zijn auto een een ander voertuig aan, met daarin een vrouw en twee kinderen. Na de aanrijding verliet de man de plek met achterlating van zijn eigen voertuig.

De kinderen die zich in de aangereden auto bevonden, liepen letsel op en moesten voor behandeling en observatie naar het ziekenhuis. Ze zijn daarna verwezen naar hun huisarts meldt de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname.

De man verklaarde tegen de politie dat hij de plek van de aanrijding verliet omdat hij niet in het bezit is van een rijbewijs. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld.