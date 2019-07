Smerig fastfoodrestaurant te Latour per direct gesloten

De bestuursdienst van het ressort Latour in Suriname is tijdens controle vanmorgen gestuit op een zeer onhygiënische situatie in een fastfoodrestaurant. De zaak werd terstond gesloten voor het publiek in opdracht van de districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest, Eric Grauwde.

Enkele misstanden die zijn geconstateerd zijn onder andere slechte hygiëne in en rondom de keuken, uitwerpselen van ongedierte in de keuken en op voedsel en onafgedekt voedsel.

De vergunninghouder is gesommeerd de zaak grondig schoon te maken en als blijkt dat na hercontrole de zaak opgeruimd en schoon is, zal deze wederom worden opengesteld voor het publiek.

