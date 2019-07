‘Kind speelt met vuur en veroorzaakt woningbrand’

Aan de Acaramuweg gelegen in het Suricom Park te Pikin Poika, is vanmiddag een woning afgebrand. Volgens de eerste berichten ontstond de brand rond 13.45u in een kamer van de woning. Daar zou een kind met vuur hebben gespeeld.

Op het moment van de brand was de eigenares ook thuis in haar kamer. Ze heeft nog getracht het vuur te blussen, echter zonder resultaat. De woning raakte door de band zwaar beschadigd zoals op de foto’s boven en onder te zien is.

De politie in Suriname heeft de zaak momenteel in onderzoek.