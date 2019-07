Rayen Panday met eerste soloshow te zien in Suriname

Cabaretier en stand-up comedian Rayen Panday gaat dit jaar zijn eerste solo show in Suriname geven. De opvoeringen van de voorstelling getiteld ‘In The Mix’ vinden plaats op 29, 30 en 31 augustus en worden mogelijk gemaakt door Telesur.

“Ik heb heel veel zin om dit te doen, ook omdat ik vaker berichten heb gehad met de vraag wanneer ik naar Suriname kom met een eigen show en of ik een paar dingen uit m’n vorige shows live in Suriname kan doen. Naast het nieuwe materiaal wil ik dus zeker het Surinaamse publiek trakteren op een paar klassiekers”, reageert hij.

Met ‘In The Mix’ laat Panday zijn veelzijdigheid zien en horen. “Ik ben echt een liefhebber van muziek in de breedste zin van het woord. Van Surinaams tot Oudhollands en van Bollywood tot old school Amerikaanse soul”.

Vanaf december 2020 toert hij door Nederland met zijn vijfde cabaretvoorstelling, getiteld ‘Trigger’. Panday is tevens bekend van de ‘Netflix Specials Live’, zijn gastrollen in ‘Klikbeet’, ‘Mag ik u kussen?’ en zijn columns op NPO Radio 2.