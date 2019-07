Vrouw (22) slikt cocaïne bolletjes en smokkelt ze ook in BH

Het Bestrijding Internationale Drugs Team ( BID-Team) heeft onlangs de 22-jarige Sionara, N. op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname aangehouden. De vrouw had cocaïne bolletjes geslikt en cocaïne bolletjes verstopt in haar bustehouder (BH). Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Leden van het BID-Team ontdekten de bolletjes in de bustehouder van de vrouw wat de reden was om haar aan te houden en samen met de drugs over te dragen aan de Narcotica Brigade. Daarna bleek dat ze ook cocaïne bolletjes had geslikt. Deze zijn op natuurlijke wijze uit haar lichaam gekomen en ook in beslag genomen.

De in beslag genomen cocaïne bolletjes hebben een bruto gewicht van iets meer dan achthonderd en vijftig gram. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Sionara hangende het onderzoek in verzekering gesteld.