Remmen laten autobestuurder in de steek; auto ‘vliegt’ in kanaal

Dit voertuig ‘vloog’ net in het kanaal langs de Tout Lui Faut Kanaalweg. Dit nadat de remmen van de auto het hadden begeven. De bestuurder raakte gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp.

De bestuurder reed over de Mon Plaisirweg richting de Tout Lui Faut Kanaalweg. Naarmate hij de T-kruising naderde remde hij zoals gewoonlijk af. Bij het trapppen op de rem merkte hij dat de remmen waren ingezakt. Hij probeerde nog met draaiende bewegingen het voertuig tot stilstand te brengen maar lukte niet. De auto ‘vloog’ zodoende rechtstreeks in het kanaal.