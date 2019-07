Bejaarde man (67) in benen geschoten bij beroving

Een 67-jarige man is zondagavond in zijn benen geschoten bij een brute beroving op de hoek van de Sagoewentje en de Krapestraat in Paramaribo. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer samen met zijn 61-jarige vriend beroofd is nadat zij eten hadden gehaald en naar huis liepen.

Op het moment dat zij op de hoek waren stopte een wit gelakt voertuig achter hen. Twee manspersonen van wie een gewapend was met een vuurwapen stapten uit het voertuig en beroofden de mannen. De 67-jarige werd daarbij beschoten. Hierna stapten de rovers weer in het voertuig en reden weg. Vermoedelijk waren er nog twee manspersonen in het voertuig.

De 67-jarige man moest vervoerd worden naar de Spoed Eisende Hulp voor medische behandeling. Zijn vriend bleef ongedeerd. De buit betreft samen SRD 350, sieraden en een mobieletelefoon. De Surinaamse politie is bezig de daders op te sporen.