Party’s op Surinamerivier worden aan banden gelegd

Er blijkt wanorde te heersen op de Surinamerivier met party’s en pleziervaartuigen in het oosten van Para. Deze “free for all” wordt aan banden gelegd door de Maritieme Politie, de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), de bestuursdienst en het Korps Brandweer Suriname. Districtscommissaris (dc) Armand Jurel stelt dat het recht op plezier en vertier binnen de perken van wet en recht moet blijven.

Districtscommissaris (dc) Armand Jurel heeft vanmorgen een overleg gehad met veiliheidsautoriteiten voor de regulatie van openbare vermakelijkheden en recreatie op het deel van de Suriname rivier die door Para stroomt. Op zondag 21 juli was er een illegitiem summer beach party op een zandbank in de Suriname rivier.Deze activiteit is georganiseerd zonder toestemming van de autoriteiten die daartoe bevoegd zijn. Hierdoor waren er geen preventieve maatregelen getroffen, waardoor de orde en veiligheid helemaal niet in acht werd genomen. Er waren ook geen voorzorgsmaatregelen op een eventuele gebeurtenis van onheil.

Organisatoren hebben een ponton gelegd met daarop een escavator, waarvan de bucket in het zand werd bevestigd, om als anker te dienen. De ponton was voorzien van partysupplies, waar het publiek gebruik van kon maken. Zowel op de ponton als vanuit het water kon het opgekomen publiek zich vermaken. Op Overbridge kon men parkeren en middels een pendelboot de activiteit midden op de rivier bezoeken, of men kon de activiteit vanuit diverse steigers met pleziervaartuigen bereiken. Deze party werd, toen het bekend werd bij de dc, onmiddelijk stopgezet en het publiek moest vertrekken.

De autoriteiten gaan vanuit hun professie advies uitbrengen aan de dc bij het verlenen van vergunningen voor recreatie op of langs de rivier. Op privé plaatsen langs de Suriname rivier zullen nu preventieve en repressieve maatregelen gelden. De plantages Ayo en Carolina langs de Suriname rivier behoren tot eigendom van de nazaten, aanwie familie en vrienden vaker een bezoek brengen voor vertier in het rivierwater. Ook hier zullen regels gelden om onveilige situaties te beëindigen en onvoorziene schade zoveel mogelijk te beperken.