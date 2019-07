Man geeft ‘bakru’s’ de schuld voor het stelen

Opmerkelijk bericht van de Surinaamse politie vandaag; een 23-jarige man die aangehouden is op verdenking van auto inbraken en diefstal van auto onderdelen op het Hannaslust-project, zegt dat het stelen komt door….. bakru’s! Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag in een officieel bericht bekend gemaakt.

De man Dwayne V. werd na uitgewerkte informatie op zaterdag 20 juli door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP ) aangehouden op zijn woonadres te Paramaribo. Hij is vervolgens overgedragen aan de collega’s van de afdeling Recherche Midden.

Dwayne is een oud bekende van de politie. In de maand februari van dit jaar was hij, samen met anderen, voor dezelfde strafbare feiten aangehouden en opgesloten. Dwayne heeft bekend de strafbare feiten te hebben gepleegd. Voorts verklaarde hij dat mensen “bakru’s” voor hem hebben gestuurd en dat het deze entiteiten zijn die maken dat hij blijft stelen.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is Dwayne hangende het onderzoek in verzekering gesteld