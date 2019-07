VIDEO: “Keti Koti moet vrije dag worden in Nederland”

Keti Koti moet een landelijke vrije dag worden in Nederland. Dat zeggen Surinaamse Caribische jongeren op de Bigi Spikri dit jaar in Amsterdam. Steeds meer jongeren in Nederland zijn ge√Įnteresseerd in hun Surinaamse en Caribische roots. Dat blijkt op de dit jaar gehouden viering van de afschaffing van de slavernij in Amsterdam.

In de optocht liepen onder andere Lecyca Curiel mee die zelf half Antilliaans, half Nederlandse is en Jaleesa Clows van FunX die Surinaamse roots heeft. Maar verslaggever Sam Jones, die voor Caribisch Netwerk van de NTR op stap was, ontmoet ook andere jongeren op de Bigi Spikri die elk jaar in Amsterdam gehouden wordt vanaf de Stopera naar het Oosterpark waar de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in Suriname gevierd wordt.

Kijk hier naar de reportage.