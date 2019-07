Bromfietser schept 3 voetgangers aan de Indira Ghandiweg

Een bromfietser heeft gisteravond 3 voetgangers aangereden op het bromfietspad aan de Indira Ghandiweg in Suriname. Het voorval gebeurde schuin tegenover een SOL pompstation. Alle 3 voetgangers (3 vrouwen) en de bromfietser raakten gewond en zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp voor medische behandeling. Één van de vrouwen is er ernstig aan toe.

Volgens de eerste informatie reed de bromfietser op het bromfietspad vanuit Lelydorp richting Latour. De voetgangers staken op dat moment over het bromfietspad om op de berm te lopen naar hun woning. Daarbij zouden zij niet goed hebben opgelet en zagen niet dat een bromfietser vermoedelijk met een vaart kwam aangereden, met het noodlottig gevolg.

De bromfietser beweerde dat hij de voetgangers ook niet heeft gezien omdat hij tijdens het rijden op dat moment naar zijn motor onderaan keek. Naar zijn zeggen was iets niet in orde dus keek hij naar beneden om te checken wat er mis was.

Omstanders waren boos op de voetgangers omdat zij niet goed hebben opgelet bij het oversteken. Ook de bromfietser kreeg enkele boze opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd over zijn onoplettendheid.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.