Man schopt 6 maanden zwangere vriendin het ziekenhuis in

De politie in Suriname heeft gisteren de 31-jarige Derrel A. aangehouden en in verzekering gesteld. Dit nadat hij zijn 6 maanden zwangere vriendin enkele keren geschopt had en zij daarbij is gevallen op haar buik. Het slachtoffer raakte gewond en is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het stel een woordenwisseling kreeg. Op een bepaald moment raakte de 31-jarige man zodanig verhit waarbij hij zijn vriendin begon te schoppen. Naar verluidt zou de verdachte ook gepoogd hebben zijn vriendin af te ranselen.

In het belang van het onderzoek blijft de verdachte aangehouden.