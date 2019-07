Man klapt vrouw na woordenwisseling in Suriname

Een Guyanese man heeft afgelopen zondag een vrouw in het district Commewijne geklapt. Dit nadat zij tijdens een gesprek een woordenwisseling kregen. Tijdens dit meningsverschil werd de man dusdanig boos dat hij de vrouw enkele rake klappen toebracht.

De vrouw schakelde na het gebeuren meteen de politie in. De man werd vervolgens aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na onderzoek is gebleken dat hij illegaal in Suriname vertoeft. Hangende het onderzoek is hij aangehouden en in bewaring genomen. Hij zal mogelijk het land worden uitgezet.