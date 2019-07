Personeel HJ de Vries vandaag in actie vanaf 07.30 uur

Het personeel van de HJ de Vries-bedrijvengroep in Suriname heeft besloten om vanaf vandaag om 07.30u in actie te gaan. De bond is boos omdat de directie geen salarisverhoging wil doorvoeren. Alle leden zijn opgeroepen om zich te verzamelen bij het hoofdkantoor aan de Waterkant om massaal te protesteren.

Enkele personeelsleden vertellen aan de redactie van Waterkant.Net dat de salarissen vrij laag zijn. Naar hun zeggen is het bedrijf wel in staat een salarisverhoging door te voeren omdat zij jaarlijks hoge winsten noteren. Beweerd wordt dat het bedrijf wel bereidt is om iedereen een eenmalige toelage van SRD 1.500 in drie tranches te geven, maar dat wordt niet geaccepteerd. De personeelsleden vinden dat zij recht hebben op een verhoging omdat hun salaris nu weinig voorstelt.

“Vorig jaar hebben wij met gemengde gevoelens een eenmalige toelage in twee tranches geaccepteerd na dreigende acties. De afspraak was dat er in juni verder gesproken zou worden over de verhoging. Nu zijn wij al in juli en de directie blijft maar zeggen dat er geen geld is voor verhoging. Dat zullen wij onder geen enkele omstandigheden meer accepteren. Wij eisen nu een verhoging van 30 procent dus de directie moet kijken hoe zij het klaar spelen want het kan wel”, aldus de personeelsleden.