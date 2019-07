Programma ‘Gepakt!’ is binnenkort terug met nieuwe afleveringen

Binnenkort is het derde seizoen van Gepakt! in Suriname te zien. Met onderstaande spectaculaire crime trailer werden de nieuwe afleveringen van het programma woensdag aangekondigd. Volgens Claudio Barker, eigenaar van het bedrijf CGB Media Productions dat verantwoordelijk is voor dit concept, is de eerste aflevering eind van de maand te zien.

In het programma worden bekende Surinamers ‘gepakt’ door situaties in scene te zetten. Dat levert hilarische taferelen op. Inmiddels zijn er al twee seizoenen uitgezonden en waren in totaal 24 afleveringen. ‘In deze afleveringen gaan we tot het einde en¬†no mercy!‘ zeggen de programma makers bij de publicatie van de nieuwe trailer.

Bekijk de trailer hieronder:

GEPAKT! Nieuwe Afleveringen Trailer GEPAKT! is binnenkort terug met een paar nieuwe afleveringen. In deze afleveringen gaan we tot het einde en NO MERCY! STAY TUNED!!! Posted by CGB Media Productions on Wednesday, 17 July 2019