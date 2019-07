Cast en scriptschrijvers ‘De Suriname Monologen’ bekend

Speciaal voor De Grote Suriname-tentoonstelling komt Stichting Julius Leeft! dit najaar met zes theaterproducties over de Surinaamse geschiedenis. Waar de tentoonstelling gaat over het meeslepende epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden, kiezen John Leerdam en Paulette Smit van Stichting Julius Leeft! – in samenwerking met De Nieuwe Kerk – voor acht historische hoofdrolspelers. Zij maakten woensdag 17 juli in de kerk de cast én hun vertolkers bekend:

· Kenneth Herdigein als Johan Ferrier, laatste gouverneur en eerste president;

· Urmie Plein als dochter van Anton de Kom, schrijver, vakbondsman en verzetsheld;

· Prem Radhakishun als Jagernath Lachmon, politicus, aanvankelijk tegenstander onafhankelijkheid;

· Ruurt de Maesschalck als Henck Arron, politicus en voorstander onafhankelijkheid;

· Roy Ristie als Johan Adolf Pengel, politicus;

· Monic Hendrickx als Nola Hatterman, actrice, kunstenaar en voorstander onafhankelijkheid;

· Michiel Blankwaardt als verteller bij Desi Bouterse, huidige president;

· Dorothy Blokland als Dr. Sophie Redmond, eerste vrouwelijke zwarte arts.

De scriptschrijvers brengen fictie tussen bekende feiten. Paulette Smit schrijft aan Ferrier en Bouterse. Noraly Beyer maakt het script van De Kom, Sheila Sitalsing schrijft voor het driemanschap Lachmon, Arron en Pengel. Bodil de la Parra werkt aan het stuk voor Hatterman. Naast Paulette Smit schrijven ook Rudy Lion Sjin Tjoe, Remco Meijer en Jeffrey Spalburg aan het verhaal over Bouterse. Tot slot schrijft Ayden Carlo het verhaal van Dr. Redmond.

De regie van alle monologen is in handen van John Leerdam. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Harto Soemodihardjo en Walther Muringen. Gerda Havertong (zang), Jeannine la Rose (zang), Anna Makaloy (zang) en Tarif Heljanan (zang) tekenen voor een aantal nummers.

De tentoonstelling is opgezet als een meerstemmige biografie van Suriname. De Suriname Monologen geven speciale aandacht aan enkele hoofdpersonen uit de twintigste eeuw die een stempel hebben gedrukt op de geschiedenis. Tijdens de theatrale monologen staan we stil bij hun leven en de impact op het Suriname van vandaag.

De eerste voorstelling vindt plaats op maandag 21 oktober 2019. Zie voor het volledige programma en tickets nieuwekerk.nl. Kaarten zijn € 19,50 per stuk, dat is inclusief toegang tot de tentoonstelling en een inleiding op de monoloog. Op woensdag 13 november vindt de voorstelling plaats in het Bijlmer Parktheater. De tournee wordt nog uitgebreid. Meer informatie volgt. De Grote Suriname-tentoonstelling is te zien tot en met zondag 2 februari 2020.