Suriname sterk vertegenwoordigd op SouthEast Parade in de Bijlmer

Vandaag, donderdag 11 juli, gaat Amsterdam Zuidoost voor het tweede achtereenvolgende jaar de straat op om te paraderen in de Bijlmermeer. Trotse bewoners, organisatie, instellingen en bedrijven tonen zich op een route van meer dan 6 kilometer in het meest diverse deel van het land. De Surinaamse gemeenschap in de diaspora wordt ook sterk vertegenwoordigd door o.a. de inheemse groep Yamorè. Vorig jaar wonnen zij de tweede prijs van deze wandelmars, de SouthEast Parade.

De SouthEast Parade is een unieke straatparade die vorig jaar behoorde tot één van de meest succesvolle activiteiten bij de viering van 50 jaar Bijlmer. Het aantal deelnemers en belangstellenden overtroffen de stoutste verwachtingen. Heel Amsterdam-Zuidoost paradeerde op deze zomerse donderdag 12 juli 2018 door de straten en langs bijzonder plekken van de Bijlmermeer.

De grote diversiteit aan deelnemers straalde de trots uit van het Stadsdeel. Want trots is Zuidoost op de vele kleurrijke culturen, lifestyles, sportclubs, de Arena, musici, dansers, podia, scholen, gehandicapten, LHBTQ+’ers, shops, festivals, culinaria, parken, bedrijven, markten, architectuur en stedenbouw. De organisatie o.l.v. Roy Ristie zegt ook trots te zijn op de meewerkende organisaties, sponsors, media, stadsdeel, politie, ROC, bewonersorganisaties, PGZO e.v.a.

De Parade wordt om 15.00 vooraf gegaan door een event op het Hoekenrodeplein Station Bijlmer Arena, waar de start en aankomst zal plaatsvinden. De groepen beginnen na een startschot van stadsdeelwethouder Jacob Wedemeijer en sirenes van de brandweer om 16.00 aan de loop. Omstreeks 21.00 vindt daar ook de prijsuitreiking plaats.

Zie voor de route en andere informatie www.southeastparade.nl ook op de facebookpagina ‘Southeastparade’ zijn de actualiteiten te volgen. De SouthEast Parade wordt vanuit het Hoekenrodeplein – waar er ook doorlopend entertainment zal zijn -, wereldwijd uitgezonden via SALTO 2 (ook via www.salto.nl) van 15.00 tot 22.00 NL tijd en ook via AT5.nl tussen 16.00 en 17.00 eveneens NL tijd.