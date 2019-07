12-jarig meisje dat verkacht is in Surinaams pension ligt nog in ziekenhuis

Het 12-jarig meisje dat vorig week woensdag verkracht is door haar oom in een pension ligt nog steeds in het ziekenhuis ter observatie. Daarnaast wordt er ook grondig onderzocht als ze niet besmet is geraakt met een seksueel overdraagbare aandoening. Dit meldt de familie aan de redactie van Waterkant.Net.

De oom haalde zijn nichtje die bewuste dag van school en bracht haar vervolgens naar een pension in het district Wanica en verkrachtte haar. Hierna heeft hij het slachtoffer weer thuis gezet. Het meisje bracht haar ouders pas in de avond hiervan op de hoogte. Hierna is er direct aangifte gedaan tegen de oom. De oom is nog niet aangehouden en is mogelijk naar het binnenland gevlucht waar hij werkt.

De oom heeft zijn nichtje bedreigd met de dood als zij iemand over het gebeuren zou vertellen. De familie hoopt dat hij snel wordt opgepakt omdat zij van derden hebben vernomen dat de oom vaker achter kleine meisje aanzit en hen misbruikt. Volgens de familie is de kans dus groot dat hij zich weer vergrijpt aan een minderjarig meisje. De politie werkt aan de aanhouding van de oom.