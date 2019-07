Surinaamse studenten in Cuba zijn ‘skeer’, jaarlijkse bijdrage niet gestort

De redactie van Waterkant verneemt dat enkele Surinaamse bursalen in Cuba het momenteel zwaar te verduren hebben. Dit omdat zij hun jaarlijkse bijdrage van de Staat Suriname nog niet hebben ontvangen. De studie aan een Cubaanse universiteit wordt geheel gedekt door Havanna. Alleen het onderhoudsgeld moet door de Surinaamse overheid worden ingebracht. Dat wordt doorgaans voor het begin van het collegejaar overgemaakt, maar de laatste twee jaren gebeurt het een aantal maanden later. De bursalen maken maandelijks aanspraak op 125 euro, hetgeen neerkomt op 1.500 euro per jaar.

Vernomen wordt dat er voor dit jaar geen zicht is wanneer zij hun geld zullen ontvangen van de Staat. “Vanuit Paramaribo komt er maar geen bericht of geruststelling en dat kan niet”, aldus een studente. Beweerd wordt dat bij navraag er steeds gezegd wordt dat de achterstand veroorzaakt wordt door administratieve procedures. Maar volgens de gedupeerden is het gewoon geldgebrek bij de overheid dat voor deze situatie zorgt.

Enkele parlementariërs van de oppositie zijn totaal niet te spreken hierover en vinden dat de regering maar steeds ‘show’ projecten uitvoert. Volgens hen kan het niet zo zijn dat de studenten geen geld ontvangen terwijl 50 cubaanse artsen gehaald worden naar Suriname en alles voor hen wordt geregeld. Beloofd is de regering in de Nationale Assemblee verantwoording te vragen over deze kwestie.