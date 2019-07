Oplichter Oemrawsingh opgepakt na tip uit Suriname

Dankzij een tip uit Suriname is de al jaren voor de politie op de vlucht zijnde Haagse huisjesmelker Harry Oemrawsingh opgepakt door de politie. Een dag na de uitzending van Opsporing Verzocht, waarin bekend werd gemaakt dat hij op de internationale opsporingslijsten was geplaatst, zou hij in Suriname herkend zijn meldt De Telegraaf.

De uitzending bleek vrij snel succesvol te zijn. “We hebben in totaal dertig tips binnengekregen waaronder de belangrijke uit Suriname. De uitleveringsprocedure wordt zo snel mogelijk in gang gezet en daarna wordt hij naar Nederland gebracht om zijn straf uit te zitten” aldus de politie tegen de krant.