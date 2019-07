14-jarige jongen verliest oog na zware mishandeling in Suriname

Een 14-jarige jongenman is eerder deze week zijn linkeroog kwijtgeraakt in het binnenland van Suriname. Dit nadat hij zwaar mishandeld en ernstig verwond is met een mes aan zijn oog door vier jongens. Het voorval voltrok zich in het dorp Gujaba.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het viertal het slachtoffer meer dan vijf keren op verschillende plaatsen heeft verwond met het mes. Daarbij is het slachtoffer geraakt aan zijn linkeroog met het noodlottig gevolg. Inmiddels zijn de daders aangehouden en in verzekering gesteld. Het gaat om drie 17-jarigen en één 21-jarige.

Het slachtoffer verkeerde in kritieke toestand en is overgevlogen naar Paramaribo voor verdere medische behandeling. Wat de aanleiding is van het voorval is vooralsnog onduidelijk. De gezondheidstoestand van het slachtoffer is ook niet bekend. De politie van Atjoni heeft de zaak in onderzoek.