Bij een brand in Suriname is vanmorgen vroeg een woning totaal vernietigd. De brand vond rond 06.00u in de ochtend plaats in de Ramtahalsingweg, een zijstraat van de Hannaslustweg. Over de bewoners is bekend dat ze niet thuis waren. Ze waren vroeg vertrokken uit huis om de kinderen op school af te zetten en aan het werk te gaan.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie en de brandweer hebben de zaak in onderzoek.