Personeel RKZ, AZP, Telesur en douanedienst in actie

Een ernstige actiedag van personeel vandaag in Suriname. Het personeel van het St. Vincentius Ziekenhuis, Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Telesur en de douanedienst hebben vandaag het werk neergelegd uit ontevredenheid.

De bond bij het St. Vincentius Ziekenhuis is in actie omdat de afronding van de collectieve arbeidsovereenkomst over 2019 uitblijft. Bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo worden er acties gevoerd omtrent de afbetaling van de salarissen met terugwerkende kracht.

De bond van Telesur is vanmiddag per direct in actie gegaan nadat zij geen overeenstemming hebben bereikt met de directie omtrent de collectieve arbeidsovereenkomst. De bond is het niet eens met het aanbod van de salarisverhoging.

De douaniers hebben sinds vanmorgen het werk neergelegd. Dit nadat de twee diensthoofden van de Surinaamse douanerecherche eerder deze week vrij plotseling ontlast zijn uit hun functie en per direct ter beschikking gesteld aan het managementteam van de belastingen. Het gaat om hoofd van de douanerecherche Liefde en subhoofd Profijt. De bond heeft een brief gestuurd naar minister Gilmore Hoefdraad van Financien om zijn besluit in heroverweging te nemen en terug te draaien.