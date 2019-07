‘Geldzending van 19,5 miljoen euro had nooit in beslag genomen mogen worden’

De geldzending van 19,5 miljoen euro vanuit Suriname had nooit door Nederland in beslag genomen mogen worden. Dat zegt de Belgische hoogleraar Internationaal Publiek Recht, professor Cedric Ryngaert, volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd. Ryngaert schreef dit als conclusie in een notitie ten behoeve van de Surinaamse banken, die eind juni bij de rechtbank Noord-Holland een klaagschrift tegen het Openbaar Ministerie in Nederland hebben ingediend, om het beslag op te heffen. 

In die notitie geeft hij een uiteenzetting over de positie van centrale banken in het internationaal recht. In het twaalf pagina’s tellende document geeft de rechtsgeleerde aan dat de geldzendingen vanuit Suriname vallen onder het exclusieve handelen en de taken van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en zodoende het volkenrechtelijk beginsel van staatsimmuniteit van executie van toepassing is.

Dit betekent dat Nederland in beginsel geen beslag, met inbegrip van conservatoir beslag, kan leggen op goederen van de CBvS. Het OM Nederland heeft met de inbeslagname van de door de CBvS verzorgde geldzending april vorig jaar, de soevereiniteit van Suriname geschonden. Gevolg daarvan is dat de inbeslagname onrechtmatig is, aldus de professor.

Eerder schreef De Ware Tijd ook dat het Openbaar Ministerie in Nederland heeft geprobeerd om banken waarvan de geldzending in beslag is genomen, af te persen. Dit zou volgens een ingewijde in deze zaak, zijn gebeurd nadat het OM kennelijk tot het inzicht was gekomen dat de inbeslagname onrechtmatig was.