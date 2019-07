Stomdronken bestuurder rijdt hard achteruit en komt bijna tegen politieauto aan

Een 54-jarige autobestuurder in Nickerie is dit weekend zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man die bijna vijf keer meer had gedronken dan toegestaan in het verkeer, reed in zijn voertuig vanuit een inrit, hard achteruit de straat op. Hij reed daarbij bijna een dienstvoertuig van de Surinaamse politie aan.

De stomdronken bestuurder werd door de politie van Nickerie gesommeerd te stoppen en onderworpen aan een alcohol blaastest. Hij blies daarbij 1.050 milliliter uitgeademde lucht alcohol uit, terwijl het toegestane promillage 220 milliliter is.

Vanwege de ernst van de zaak werd zijn rijbewijs daarbij meteen ingevorderd, meldt het Korps Politie Suriname.