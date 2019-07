Autobestuurster verliest controle over het stuur en ‘vliegt’ in trens Ringweg

De be­stuur­ster van deze auto verloor vannacht iets na 02.00u de controle over het stuur en ‘vloog’ met haar voertuig in de brede trens langs de Ringweg in Suriname. Zij kwam met de schrik vrij. Beweerd wordt dat zij met vrij hoge snelheid reed over de weg.

De autobestuurster reed over de Ringweg-Noord komende vanuit de Nieuwe Charlesburgweg. Iets voor bbq-zaak Hes-d verloor zij de controle over het stuur waarna het voertuig van de weg raakte en vervolgens in de trens tot stilstand kwam.

De schade aan het voertuig was aanzienlijk. Het kostte aardig wat tijd om het voertuig uit de trens te takelen.