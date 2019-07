Truckchauffeur (25) die voetganger doodreed, reed zonder rijbewijs

De chauffeur van de DAF truck die gisteravond een voetganger in Suriname doodreed, reed zonder rijbewijs. Het rijbewijs van de man was enkele dagen voor het ongeval namelijk ingevorderd door de politie. Dit vanwege een snelheidsovertreding, melden bronnen aan Waterkant.

De 25-jarige truckchauffeur M.V. is dinsdagochtend voorgeleid en in verzekering gesteld meldt ook de Surinaamse krant De Ware Tijd. Volgens de krant wijzen de aangetroffen remsporen erop dat hij met vrij hoge snelheid heeft gereden.

De politie van Verkeersunit Regio Midden heeft de zaak in onderzoek. De truck met lege aanhanger van de man is voor dat onderzoek in beslag genomen.