Voetganger doodgereden door DAF truck in Suriname

Bij een verkeersongeval zojuist op de Martin Luther Kingweg nabij het schrootbedrijf in Suriname is een voetganger tragisch om het leven gekomen. Volgens de eerste informatie stak de man de weg over en werd geschept door de truck die richting Paraman reed. Het slachtoffer was op slag dood.

De politie is nu ter plaatse voor onderzoek. Een arts is ingeschakeld om de dood officieel vast te stellen. Met het heengaan van dit verkeersslachtoffer is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 39. Later meer.