Dienstwapen DNV’er gestolen uit auto

Het dienstwapen van een lid van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) is zondagavond uit zijn auto aan de Gemenelandsweg in Suriname ontvreemd.

De DNV’er vertelde de politie dat hij zijn auto geparkeerd had en iets verder bezig was te borrelen met een vriend. Op een gegeven moment toen zij klaar waren liep hij terug naar het voertuig om zijn tas inhoudende geld en het wapen te halen voor de betaling. Daarbij ontdekte hij dat zijn tas verdwenen was uit het voertuig.

De politie stelde een onderzoek in maar trof geen inbraaksporen aan het voertuig. De DNV’er hiermee geconfronteerd twijfelde toen als hij wel of niet zijn tas uit het voertuig had weggehaald. De politie van Nieuwe Haven heeft de zaak in onderzoek.