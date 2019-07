Surinaams model is Mr. Continental Island Caribbean

Het Surinaams model Marvin Halden is de winnaar geworden van de Mr. Continental Island Caribbean Verkiezing. Naast de hoofdprijs sleepte hij ook een aantal andere prijzen in wacht, te weten: Best Formal Wear, Best Interview, Best Swimwear and Best Question and Answer .

Deze wedstrijd wordt jaarlijks in de Verenigde Staten van Amerika gehouden. De competitie werd op zondag 7 juli voor het eerst ook gehouden op Curaçao. De komende maanden zal Halden zich inzetten om goed voorbereid te zijn om zijn geboorteland Suriname in de VS te vertegenwoordigen.

Het Surinaamse model deed in 2017 mee aan de Men Universe Model Pageant en de Dominican Republic Fashion Week 2017.