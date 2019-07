Zaterdag inaugurele vlucht van Copa Airlines naar Suriname

De Panamese luchtvaartmaatschappij Copa Airlines voert op zaterdag 6 juli haar inaugurele vlucht naar de Johan Adolf Pengel Luchthaven in Suriname uit en brengt het land daarmee rechtstreeks in verbinding met Panama. Vanuit Panama kunnen passagiers meer dan 80 bestemmingen bereiken. De Panamese luchtvaartmaatschappij zal wekelijks op de woensdag en zaterdag rechtsreeks van Suriname naar Panama (visa-versa) vliegen.

Het halen van Copa Airlines naar Suriname biedt het reizend publiek veel meer alternatieven aan ten opzichte van de huidige vliegroutes. Met Copa Airlines kunnen passagiers zich verplaatsen naar Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Timothy Mendonça, directeur van Luchthavenbeheer zegt dat Suriname momenteel zwaar gepromoot wordt in magazines op de airport in Panama en op vluchten van Copa Airlines. De wificode op de business lounge is ‘Surinam’. Ook op social media promoot de vliegmaatschappij Suriname als haar nieuwste vliegbestemming.

Copa Airlines is een van de grootste spelers binnen de luchtvaartsector in de Americas en gebruik Panama als een hub. Ze vervoeren meer dan veertien miljoen passagiers op jaarbasis. Dat is een enorme exposure voor Suriname. “Het is een bijzondere set om zo een grote speler naar Suriname te halen”, aldus Mendonça. Naast de toerisme sector zullen er ook voor andere sectoren die met handel te maken hebben nieuwe mogelijkheden ontstaan.