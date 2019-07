Overheid pakt opzettelijke belediging van het Staatshoofd van Suriname aan

Op social media is afgelopen dagen een bericht en een filmpje gepubliceerd, waarbij een ontevreden burger zijn beklag doet over de gang van zaken in de omgeving van Creola. Het perceel van de burger, dat langs het Saramaccakanaal grenst, loopt steeds onder water. Dat komt doordat het water van het kanaal constant hoog gehouden wordt, zodat pontons met hout langs kunnen varen. De man vond het nodig om de President van de Republiek Suriname en een minister hierom te beledigen en met de dood te bedreigen. Hij is inmiddels opgepakt (foto).

Volgens artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht is opzettelijke belediging van het Staatshoofd of het waarnemend Staatshoofd strafbaar. Tevens is volgens artikel 153 van dit wetboek strafbaar: degene die een geschrift of afbeelding of gegevens uit geautomatiseerde werken, waarin een belediging voorkomt voor het Staatshoofd of het waarnemend Staatshoofd, verspreidt, openlijk tentoonstelt of aanslaat, of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden in voorraad heeft, indien diegene weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat in het geschrift of de afbeelding of gegevens uit geautomatiseerde werken zodanige belediging voorkomt.

Beide strafbare feiten zijn misdrijven, waarop een sanctie staat van gevangenisstraf en geldboete. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet meldt het Nationaal Informatie Instituut.