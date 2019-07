Laatste voorstelling van ‘1862 Plantage Strubbelingen’ deze vrijdag

De voorstelling 1862 Plantage Strubbelingen staat sinds 2017 in het theater en laat de worsteling zien van alle inwoners van Suriname bij het naderend einde van de slavernij en het begin van het staatstoezicht. Wegens grote belangstelling wordt de voorstelling voor het laatst vertoond op vrijdag 5 juli om 20.00 uur in het Bijlmerpark Theater in Amsterdam.

“Een vrije vrouw trekt schoenen aan”

Het dragen van schoenen was één van de manieren waarop de slaven hun vrijheid hebben beleefd. Tot 1 juli 1863 was het voor slaven verboden schoenen te bezitten en te dragen. Sommige mensen verkochten hun kippen om schoenen te kunnen kopen. Daarom was er in juli 1863 de maand van de afschaffung van de slavernij in Suriname, een grote schaarste aan schoeisel. De voorstelling 1862 draagt bij aan de historische kennis over de afschaffing van de slavernij.



Het Nederlandse slavernijverleden is lange tijd een witte vlek in onze geschiedenisboeken geweest. De meeste Nederlanders associëren de VOC-periode met bloeiende kunst en ondernemingszin. Niet met mensenhandel en slavernij waarin onder erbarmelijke omstandigheden de suiker en de koffie die ervoor hebben gezorgd dat de grachtengordel is gebouwd.

Het historisch bewustzijn van Nederlanders, Surinamers en Antillianen is niet in evenwicht, waardoor het gedeelde verleden vaak niet wordt erkend en herkend.

Dit historisch onbewustzijn zorgt voor extreme reacties in het diversiteitsdebat wat in de afgelopen jaren, pijnlijk duidelijk is geworden. Slavernij is nog teveel een onderwerp van ‘hún’ en niet van óns. Het verdeelt mensen. Terwijl onze gedeelde geschiedenis ons zou moeten binden.

Een onderzoek wees recent uit dat 1 op de 9 docenten moeite hebben met het behandelen van beladen onderwerpen, waaronder slavernij. Juist zíj kunnen geholpen worden door culturele uitingen.