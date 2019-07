Man die president van Suriname in filmpje bedreigde opgepakt

De 51-jarige Rudolf H. alias Boeroe is in de morgen van woensdag 3 juli door leden van het Arrestatie Team aangehouden in de nabije omgeving van zijn woning te Santo Boma. De man deed in onderstaand filmpje dat recentelijk via social media is verspreid, bedreigende en beledigende uitlatingen naar de President van Suriname toe.

Naar aanleiding hiervan werd Rudolf in de kraag gevat, waarna hij werd overgedragen aan de rechercheurs van de afdeling Kapitale Delicten. Tijdens de voorgeleiding verklaarde Rudolf dat hij in dronkenschap verkeerde en dat hij de bedreigende en beledigende uitlatingen naar de President toe uit frustratie heeft gedaan.

Het wapen zijnde een gas buks pistool dat te zien was in het filmpje is aangetroffen en in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie werd Rudolf in verzekering gesteld.

Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak. Naar de redactie van Waterkant.Net verneemt is de CIVD ook betrokken bij het onderzoek. Het filmpje:

PRESIDENT BOUTERSE met de dood bedreigd door een Ex Pitbull van de NDP.. Maikel alias Boeroe. PRESIDENT BOUTERSE met de dood bedreigd door een Ex Pitbull van de NDP.. Maikel alias Boeroe. Dit gaat te ver Posted by Sranang Takie on Tuesday, 2 July 2019