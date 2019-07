Man die gisteren tijdens voetballen om het leven kwam zou vandaag jarig zijn

De man die gisteren tijdens een competitie voetbalwedstrijd in de veteranen 50+ klasse om het leven kwam, zou vandaag zijn 58ste verjaardag vieren. Humprey Kana zakte in elkaar tijdens de wedstrijd op het terrein van Sosis in Suriname.

Een militair met een medische achtergrond die daar aanwezig was, heeft nog getracht de man te reanimeren. Helaas zonder succes. Een woordvoerder van de Surinaamse politie vertelde aan onze redactie dat de heer Kana een natuurlijk dood is gestorven.

Het ontzielde lichaam van de heer Kana is vrijgegeven aan de familie voor de uitvaart. De wedstrijden in de desbetreffende competitie zijn tot nader orde stopgezet.