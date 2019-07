Psychisch gestoorde man schiet vrouw neer in binnenland van Suriname

Een 44-jarige vrouw is begin deze week in het district Sipaliwini neergeschoten door een psychisch gestoorde man. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag. De vrouw werd in in het dorpje ‘Akwau kondre’ nabij Djoemoe, beschoten door ene Agwete. De psychisch gestoorde man woont alleen op een eiland niet ver van het dorp Djoemoe. Hij is nog niet aangehouden.

De politie van het ressort Brownsweg kreeg op maandag 1 juli in de ochtenduren melding van de schietpartij. Waarom de man op de vrouw schoot is nog niet duidelijk. Het slachtoffer werd door omstanders naar de dichtstbijzijnde arts gebracht, waarna zij naar Paramaribo is overgevlogen voor medische hulp.

Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de recherche van regio Midden en de verdachte wordt opgespoord door het Regio Bijstand Team Midden, aldus de politie.