Fly Allways: ‘Dagonline verspreidt fake news over vliegtuigen’

De Nederlandse site Dagonline heeft dinsdag een bericht de wereld ingestuurd omtrent de verkoop van de vliegtuigen van de Surinaamse vliegmaatschappij Fly Allways. In dat bericht wordt ook aangegeven dat alleen de Fokker met registratie PZ-TFB operationeel is. Het toestel wordt ingezet op vluchten van Paramaribo naar Curaçao. De overige twee vliegtuigen zouden volgens de site aan de grond staan, maar dat is een leugen zegt Fly Allways tegen Waterkant.Net.

Onze redactie heeft contact gemaakt met Fly Allways hieromtrent. Die heeft laten weten dat het bedrijf inderdaad haar toestellen te koop aanbiedt omdat zij werkt aan een vloot vernieuwing. “Het is echter een grove leugen dat slechts één vliegtuig operationeel is en de overige twee aan de grond staan”. Volgens het bedrijf heeft de site Dagonline nimmer contact gemaakt met hun omtrent deze kwestie. Hoe zij aan het nieuws komt is onduidelijk.

Volgens Fly Allways hebben harde inspanning van het volledig team van het bedrijf en het vertrouwen gesteld door de passagiers geresulteerd in markt groei. “Het is te betreuren dat Dagonline fake nieuws zit te verspreiden over ons. Naar de redactie vermeemt zitten nu veel passagiers te twijfelen over hun ticket aankoop omdat Dagonline heeft gelogen dat twee toestellen aan de grond staan. Het bedrijf laat weten dat de juridische afdeling al bezig is om te kijken welke stappen ondernomen kunnen worden tegen Dagonline.

Om de groei en bovenal de service aan haar passagiers te optimaliseren, waarbij de cappaciteit en het comfort van de passagiers centraal staan, is Fly Allways thans bezig met diverse vliegtuig leveranciers om het traject voor vloot vernieuwing voor te bereiden. De middenlange afstand jets van Fokker hebben hun betrouwbaarheid bewezen en hun diensten geleverd. De passagiers van Fly Allways kunnen in de nabije toekomst uitkijken naar moderne toestellen van grotere cappaciteit en comfort.

Overigens laat een topman van de SLM weten dat Dagonline de laatste tijd een gewoonte ervan maakt om Surinaamse vliegmaatschappijen negatief te belichten. SLM wordt ook steeds weer beklad en in een kwaad daglicht gezet door Dagonline. “Het is nu echt tijd dat er juridische stappen ondernomen worden en het medium de grond wordt ingeboord” aldus de man. Waarom de site dit doet is niet bekend.