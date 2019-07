28 Dominicaanse prostituees en 2 nachtclub eigenaren aangehouden in Suriname

Rechercheurs van de afdeling Trafficking in Persons hebben in een gezamenlijke actie met de afdeling van Bestrijding Zware Crimiminaliteit in het ressort Albina maar liefst 28 Dominicaanse commerciële sekswerkers en 3 mannen aangehouden.

Twee van de mannen zijn van Chinese komaf en de derde is een Dominicaan. De twee Chinezen zijn de eigenaar van een winkelzaak en een nachtclub. Het drietal is aangehouden op verdenking van mensensmokkel en mensenhandel meldt de Surinaamse politie.

Van de 28 vrouwen zijn 12 in verzekering gesteld omdat zij illegaal in ons land vertoeven. De andere vrouwen zijn heengezonden nadat zij hun verblijfsdocumenten en paspoorten hebben overlegd waaruit blijkt dat zij via de legale weg Suriname zijn binnengekomen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de twee eigenaren hangende het onderzoek in verzekering gesteld ter zake mensensmokkel en mensenhandel.