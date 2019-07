30.000 euro bij afwezigheid buitgemaakt uit woning in Suriname

Bij een inbraak in de woning van een vrouw aan de Moiweg, een zijstraat van de Hiraweg, zijn twee laptops, 30.000 euro en andere spullen buitgemaakt. Het slachtoffer vertelde aan de politie dat de inbraak in de periode tussen 29 juni en de ochtend van 2 juli is gebeurd, op het moment dat zij niet thuis was.

Op 2 juni kwam de vrouw in de middag thuis en ontdekte dat haar woning compleet overhoop was gehaald. Na rond gelopen te hebben zag zij dat een achterdeur geforceerd was en via de ontstane opening de daders het huis waren binnen gedrongen.

Het geld en de laptops had de vrouw bewaard in een koffer. Die hebben de daders buitgemaakt samen met enkele andere spullen uit de woonkamer. De politie van Santodorp heeft de aangifte opgenomen en werkt aan de aanhouding van de daders.