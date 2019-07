Directeur Surinam Airways op non-actief gezet

Gerard Lau, directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), is woensdag op non-actief gezet, door de Raad van Commissarissen (RvC) van het staatsbedrijf. Naar verluidt kwam hij in clinch met de rvc omdat hij op eigen houtje een overeenkomst is aangegaan voor de aankoop van een Airbus, schrijft de Ware Tijd.

Volgens de krant is Lau bezig en Airbus te kopen terwijl de regering een Boeing 787 Dreamliner prefereert en over de aankoop daarvan al verregaande afspraken heeft gemaakt met een leverancier.

Vernomen wordt dat Lau zijn contract als directeur welke komende week verloopt niet verlengd zal worden. Hij werd op 9 juli vorig jaar officieel benoemd als algemeen-directeur van de vliegmaatschappij. De positie van algemeen-directeur bij de SLM kwam vrij te staan toen het contract van toenmalig directeur Robbi Lachmising verstreek en niet werd verlengd.