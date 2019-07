Tijdens een voetbalwedstrijd te Sosis is een speler van Albitrots woensdagavond rond 21:00 uur in elkaar gestort. Het ging om een wedstrijd in de veteranen competitie 50+ klasse welke gespeeld werd op het pas geopende midsize multipurpose kunstgrasveld.

De politie werd hierna meteen in kennis gesteld. Bij aankomst van de politie vertoonde het slachtoffer geen teken van leven meer. Een ingeschakeld arts heeft dood vastgesteld waarna het ontzielde lichaam afgevoerd is geworden naar het mortuarium.