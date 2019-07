Ereconsul Israël wil samenwerking met Suriname versterken

De ereconsul voor de Republiek Suriname in de Staat Israël, Joseph Haim Harrosh, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken (BUZA), Yldiz Pollack-Beighly. Tijdens dit onderhoud, op 26 juni 2019, heeft de ereconsul aangegeven de samenwerking met Suriname te willen versterken op, onder anderen de gebieden van: Landbouw, gezondheid, educatie, cultuur, toerisme, ICT en veiligheid.

De ereconsul Joseph Harrosh geeft verder in een interview met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan, dat Israël trainingsprogramma’s en studiebeurzen beschikbaar zal stellen aan Suriname, op verschillende onderwijsniveaus en in het bijzonder op het gebied van landbouw.

De ereconsul zegt gezien te hebben dat Suriname veel mogelijkheden biedt. Volgens hem is het land prachtig en rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Hij houdt van Suriname om haar schoonheid, de verschillende culturen en de vrijheid van Godsdienst. Suriname is een voorbeeld voor de wereld, omdat ondanks de verschillende geloofsovertuigingen men vredig samenleeft. Uit dit alles spruit zijn drijfsfeer voort om de relatie tussen beide landen te intensiveren.

“Jullie zijn bevoorrecht, want jullie wonen in een heel speciaal land, God heeft jullie gezegend met natuurlijke hulpbronnen zoals: voldoende water, veel mineralen en zonneschijn. Suriname heeft alles om de voedselschuur te kunnen worden voor het geheel Caraïbisch gebied. Ik geloof er sterk in dat de toekomst van Suriname op verschillende gebieden leidinggevend kan zijn in de hele regio; En dat Israël door zijn ervaring Suriname kan bijstaan”, aldus de woorden van de ereconsul van Israël.