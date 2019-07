Het kabinet in Nederland heeft besloten dat contante betalingen boven de 3000 euro verboden worden. Handelaren die toch grotere bedragen in contanten aannemen zullen worden beboet, schrijft De Telegraaf. De nieuwe maatregel is bedoeld om witwassen tegen te gaan en naar verluidt wordt het vandaag gepresenteerd door het Kabinet.

