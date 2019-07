Herdenking en viering Keti Koti in Nederland live op tv

De NOS besteedt vandaag ruim aandacht aan de nationale herdenking en viering van het slavernijverleden (Keti Koti) in Nederland. In het Amsterdamse Oosterpark is de NOS live aanwezig bij de herdenking, ’s avonds bezoekt de publieke omroep het Keti Koti Festival.

Vanaf 13.00 uur doet de NOS op NPO 1 rechtstreeks verslag van de herdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Daar staat het Nationaal Monument Slavernijverleden. Dezelfde avond doet NPO 2 vanaf 20.25 uur verslag vanaf het Keti Koti Festival.

De live uitzending is ook online hier te zien (in Nederland).