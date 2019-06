Wegen Ramgoelam en omgeving worden aangepakt

Het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) is thans drukdoende met de uitvoer van het landelijke bestratingsproject fase 1 in Suriname. Dit project wordt ook in de woonomgeving van Ramgoelam te Latour en Menkendam uitgevoerd. Hierbij zijn het er vijf binnenwegen die aangepakt worden. Het werk houdt onder andere in, de aanpak van de riolering voor een betere afwatering en ook het bestraten van de wegen.

Minister Vijay Chotkan van OWT&C bracht onlangs een orientatiebezoek aan het gebied Ramgoelam. Daarbij voerde de bewindsman gesprekken met enkele buurtbewoners die ingenomen zijn met de uitvoer van dit project. “Het is tijd om de wegen aan te pakken en de gemeenschap van dienst te zijn. We zijn bezig met een integrale aanpak om de mensen uit de misère te halen van wegen die moeilijk begaanbaar zijn en bij een regenval onder water lopen.”

Chotkan benadrukt dat niet alleen het Ramgoelam gebied wordt aangepakt, maar dat er ook andere projecten zijn, die aan de beurt komen. Het moet er in resulteren dat de straten na de aanpak goed en droog blijven. Na de ontwatering worden de wegen bestraat.

Satish Mohan, onderdirecteur Natte Civiel Technische Werken van OWT&C zegt dat het van belang is om deze wegen aan te pakken. Bij een kleine regenval stonden ze al blank. Dat alles moet straks tot het verleden gaan behoren.