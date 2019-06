CIVD’er schiet gericht op auto van doorrijder

Een lid van de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD) in Suriname, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag gericht geschoten op de auto van een doorrijder aan de Kwattaweg in Suriname. Dit nadat de doorrijder de CIVD’er inhaalde en bij invoeging in botsing kwam met het voertuig van de veiligheidsambtenaar en doorreed.

Volgens Times of Suriname reden beide bestuurders over de Kwattaweg komende vanuit de Tweede Rijweg en gaande in de richting van de Kernkampweg. De CIVD’er reed voor. Op een gegeven moment haalde de doorrijder de veiligheidsambtenaar in, maar er kwam een tegenligger. De doorrijder ging toen voor de CIVD’er invoegen, maar kwam in botsing met zijn voertuig.

De veroorzaker reed na de aanrijding door. De CIVD’er loste toen twee schoten met als gevolg dat de auto van de veroorzaker een kogelinslag heeft aan de rechterachtermodderkap. De politie van Munder ging na de melding naar de plaats voor onderzoek en schakelde vervolgens de militaire politie in, die belast is met het verder onderzoek.