Een pri­vé­vlieg­tuig dat volgens de Surinaamse krant Times of Suriname wel eens op Zan­de­rij is ge­sig­na­leerd, is met USD 1,37 mil­joen aan boord in be­slag ge­no­men in Ni­ca­ra­gua. Het vlieg­tuig stond op het punt naar Ve­ne­zu­e­la te ver­trek­ken, aldus de krant die meldt dat er drie per­so­nen zijn aan­ge­hou­den. Zij be­we­ren niet er­van op de hoog­te te zijn dat het geld aan boord van het vlieg­tuig was.

Het bericht zou de wereld in gebracht zijn door de Ve­ne­zo­laan­se site El Pi­t­azo. Die meldt dat het vlieg­tuig meest­al ge­par­keerd staat op de Johan Adolf Pen­gel­lucht­ha­ven in Su­ri­na­me. Hoe­wel het een Ve­ne­zo­laans re­gi­stra­tie­num­mer heeft, zou het nau­we­lijks Ve­ne­zo­laans grond­ge­bied aan­doen.

Een foto van het vliegtuig in kwestie, een Beechcraft Baron met registratienummer YV2887, geplaatst op de internationale site jetphotos.com door Andrew Muller, laat inderdaad zien dat het vliegtuigje weleens in Suriname staat. Bij de foto, die op 23 april 2018 op de Johan Adolf Pengel luchthaven (Zanderij) is gemaakt, staat als notitie dat het vliegtuig enkele dagen op de luchthaven stond geparkeerd na aankomt uit Boa Vista, Brazilië.

On­der­zoe­kers heb­ben nog geen ver­ban­den ge­legd, maar gaan na of het geld af­kom­stig is uit cri­mi­ne­le ac­ti­vi­tei­ten. Ook is niet duidelijk of er een link bestaat met personen in Suriname.